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تونس: تعطيل الموقع الرسمي للبرلمان لمنع انعقاده افتراضيا

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 10:06

تونس: تعطيل الموقع الرسمي للبرلمان لمنع انعقاده افتراضيا
تونس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أوقفت السلطات التونسية، مساء الجمعة، الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب بعد أن تم حجبه، فيما لا تزال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائمة.

وتأكيدًا على ذلك، قال عضو مجلس نواب الشعب عن حزب "قلب تونس"، رفيق عمارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "تم إغلاق حسابات جميع النواب على منصة ‘ميكروسوفت تيمز‘ المخصصة للتواصل بين النواب عن بعد، والتي تم اعتمادها للتصويت أيضًا كامل العام الماضي بسبب وباء كورونا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البرلمان التونسي، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إن "أول تشرين الأول/ أكتوبر 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019 - 2024".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أصدر الرئيس سعيد، تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما شملت إجراءات سعيّد، ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وشهد محيط البرلمان، الجمعة، مناوشات بين أنصار الرئيس سعيّد، ونواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب.

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#تونس
#البرلمان التونسي
#قيس سعيد

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