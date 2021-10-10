احتشاد الآلاف في العاصمة التونسية احتجاجا على تفرّد سعيّد بالسلطة

جابت مسيرة احتجاجية شارك فيها الآلاف، شوارع العاصمة تونس، اليوم الأحد، ضد إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد "الاستثنائية" التي جمّد فيها اختصاصات البرلمان ورَفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأس النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية.

وشارك الآلاف في المسيرة حيث انطلقوا من شارع "خير الدين باشا" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة"، وسط المدينة.

وبدأ المحتجون بالاحتشاد قبل الموعد المحدد للمظاهرة بنحو ساعتين، في ظل تواجد أمني مكثف. وعلى غرار مسيرة العاصمة، من المنتظر أن تشهد محافظات أخرى، مسيرات ووقفات الأحد، لذات الهدف.

يتبع...