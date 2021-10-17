استطلاع: 81% من التونسيين متخوفون من مستقبل الديمقراطية في بلادهم

عبّر 81% من التونسيين المستطلعة آراؤهم عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو الماضي، وفق ما كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "خدمات زغبي للأبحاث".

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر مؤخرا أن 51% من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه "انقلابا على الدستور" إثر القرارات الرئاسية المذكورة.

ورأى 24% فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم الآن أفضل حالا مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، فيما عبر معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع في الفترة بين 15 آب/ أغسطس و5 أيلول/ سبتمبر الماضيين، وشمل 1551 تونسيا راشدا، قالت إنه لمعرفة مدى رضاهم عن أوضاع معيشتهم وتفاؤلهم بشأن مستقبل البلاد.

كما بدا التفاؤل بالمستقبل ضئيلا لدى التونسيين، حيث توقع 30% فقط من المستطلعة آراؤهم أن تكون حياتهم أفضل بعد خمس سنوات، مقابل 33% توقعوا أن تكون أسوأ.

وأعرب 37% منهم عن اعتقاده بأن تظل الأمور على حالها تقريبا.

ووفق الاستطلاع، فإن التعبير الأكثر دلالة عن عدم الرضا العميق لدى التونسيين هو حقيقة أن 71% من المستطلعة آراؤهم يقولون إن الحياة كانت أفضل قبل ثورة 2010، التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

كما أعرب 51% عن رفضهم للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وأبدى 50% من المشاركين في الاستطلاع قلقهم البالغ بشأن الديمقراطية عقب قرارات سعيد في 25 تموز/ يوليو، و31% قالوا إنهم قلقون قليلا.

وقال 29% من المشاركين في الاستطلاع إن الرئيس قيس سعيد هو المسؤول الأكبر عن الأزمات التي تواجهها تونس، مقابل 45% حملوا زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسؤولية الأكبر عن تلك الأزمات.

ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).