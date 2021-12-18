تونس: قوات الأمن تقمع اعتصاما ضد الانقلاب

قمعت قوات الأمن التونسية، بعد ظهر اليوم السبت، اعتصاما وسط العاصمة، دعت إليه مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وأطلقت قوات الأمن، الغاز المسيل للدموع، بهدف فض اعتصام عشرات المعارضين، الذين بدأوا أمس الجمعة، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإنهاء "الانقلاب على الدستور"، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية (17 كانون الأول/ ديسمبر 2010).

وحسب مراسل الأناضول، تدخل الأمن التّونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أعوان الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.

ورفض المعتصمون مغادرة المكان بعد رفع الكراسي وكسر أعمدة الخيام، وإزالة الشعارات الموجودة بالمكان.

وطالب المعتصمون في شارع بورقيبة بإطلاق سراح الموقوفين وعدم التضييق على الاعتصام.

والجمعة، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى تنظيم اعتصام مفتوح، بهدف "رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي بتونس".