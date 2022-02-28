  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس: إحالة رئيس الحكومة الأسبق الفخفاخ إلى المحاكمة

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 23:44

تونس: إحالة رئيس الحكومة الأسبق الفخفاخ إلى المحاكمة
رئيس الحكومة التونسيّة، إلياس الفخفاخ (أرشيفية - أب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أحالت النيابة العامة في تونس، الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة "الإثراء غير المشروع".

وتولّى الفخفاخ (50 عاما) رئاسة الحكومة بين 27 شباط/ فبراير و15 تموز/ يوليو 2020، حين قدم استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد له بـ"تضارب المصالح".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي، إنه "تم إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) على دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن "الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتّصرف في الحصص والأسهم (خلال رئاسته الحكومة)، والإثراء غير المشروع".

وتابع الدّالي أن "تحقيقًا ثانيًا تعلق بـ10 متهمين، بينهم الفخفاخ، بتهمة استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

وتوجد قضية ثالثة تخص "13 متهما، بينهم الفخفاخ، وتتعلق بنفس التّهم الواردة في القضية الثانية"، بحسب الدّالي.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها أحالت إلى القضاء وثائق بشأن الفخاخ تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح.

وأدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في كانون الثاني/ يناير 2021، الفخفاخ، بـ"وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدّولة تجاريًا، وأبرمت معها صفقات".

بودكاست عرب 48

#تونس
#إلياس الفخفاخ
#إحالة للمحاكمة
#الإثراء غير المشروع

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة
القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28

الجنائيّة الدوليّة تعتزم فتح تحقيق في "جرائم حرب" بأوكرانيا
الجنائيّة الدوليّة تعتزم فتح تحقيق في "جرائم حرب" بأوكرانيا

2022-02-28

واشنطن تهدد بالانسحاب من محادثات فيينا النووية إذا أبدت طهران "تعنتا"
واشنطن تهدد بالانسحاب من محادثات فيينا النووية إذا أبدت طهران "تعنتا"

2022-02-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28
مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

2022-02-28
195 شابا في السجون على خلفية الهبة الشعبية وأحداث النقب

195 شابا في السجون على خلفية الهبة الشعبية وأحداث النقب

2022-02-28
استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقفها لثلاثة أسابيع

استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقفها لثلاثة أسابيع

2022-02-28