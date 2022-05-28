  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس: حظر السفر على رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي

تاريخ النشر: 28/05/2022 - 07:46

تونس: حظر السفر على رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، قرارا بحظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة، فاطمة بوقطاية، إن "قاضي التحقيق أصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري".

وأضافت أنه "يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي".

ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.

ونفى حزب "النهضة" الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.

وينتقد رئيس حزب "النهضة" قرارات الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/ يوليو الماضي وجمّد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.

ويعتبر الغنوشي ما قام به سعيّد "انقلابا على الدستور والثورة".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات جهادية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، كما نبّهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى "انحراف سلطوي" في تونس في ظل سلطة سعيّد.

بودكاست عرب 48

#تونس
#راشد الغنوشي
#حظر سفر
#قيس سعيّد
#شكري بلعيد
#محمد البراهمي

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلينكن يحث لبيد على استكمال التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة
بلينكن يحث لبيد على استكمال التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة

2022-05-28

تقرير: حظر الأسلحة على ليبيا "لا يزال غير فعال"
تقرير: حظر الأسلحة على ليبيا "لا يزال غير فعال"

2022-05-28

الأرجنتين: تشخيص أول إصابتين بجدري القردة في أميركا اللاتينية
الأرجنتين: تشخيص أول إصابتين بجدري القردة في أميركا اللاتينية

2022-05-28

الأكثر قراءة

حولاتا إلى واشنطن... تخوّف إسرائيليّ من انتقام طهران عقب اغتيال خدائي

حولاتا إلى واشنطن... تخوّف إسرائيليّ من انتقام طهران عقب اغتيال خدائي

2022-05-27
إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

2022-05-27
اعتقال إسرائيلي في تركيا

اعتقال إسرائيلي في تركيا

2022-05-27
مصرع عمران مغربي وعمر أبو كشك بانقلاب دراجة نارية في يافا

مصرع عمران مغربي وعمر أبو كشك بانقلاب دراجة نارية في يافا

2022-05-27
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-05-27