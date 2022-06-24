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الداخلية التونسية: "تهديدات جدية داخلية وخارجية تطال سعيّد"

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 16:02

الداخلية التونسية: "تهديدات جدية داخلية وخارجية تطال سعيّد"
سعيّد (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الجمعة، أن "تهديدات استهدفت الرئيس قيس سعيّد، وهناك أطراف داخلية وخارجية متورطة بها وتعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة".

وحسب ما جاء على لسان المتحدثة الرسمية باسم الداخلية التونسية، فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحافي اليوم، فإنه "وفقا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية، رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة".

وأضافت الخليفي "هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس ولتقويض الأمن العام في البلاد".

ولم تقدم المسؤولة تفاصيل أكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالإعداد للمخطط.

وشكّك رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، وهي تكتل لأحزاب معارضة في إعلان وزارة الداخلية، وقال لفرانس برس إن ذلك يمثل "تبريرا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية".

وأضاف "الرئيس معزول سياسيا ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه".

ويأتي الإعلان في حين تمر تونس، مهد ما سمّي بـ"الربيع العربي"، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة.

ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة التي تعتبر ما قام به "انقلابًا على الثورة والدستور".

وتستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو القادم حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه "فصله" على مقاسه.

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#تونس
#قيس سعيد
#الداخلية التونسية

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