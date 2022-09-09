غرق وفقدان 20 مهاجرا تونسيا خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن مسؤول أمني في تونس لوكالة فرانس برس، أمس الخميس، أن ثمانية مهاجرين تونسيين لقوا مصارعهم واعتُبر 12 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلّهم سرّا من السواحل التونسية إلى إيطاليا.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّه تمّ إنقاذ 17 مهاجرا آخرين كانوا على متن المركب نفسه.

وأضاف نقلا عن إفادات ناجين أنّ ما مجموعه 37 مهاجرا، جميعهم تونسيون، استقلّوا المركب في محاولة للوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من منطقة صفاقس (وسط شرق تونس).

وأكّد المصدر أنّ عمليات البحث التي تقوم بها وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني التونسي لا تزال جارية للعثور على المهاجرين المفقودين.

ومع تحسّن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل سرّا إلى إيطاليا عن طريق البحر 34 ألف شخص مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.