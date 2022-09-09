  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

غرق وفقدان 20 مهاجرا تونسيا خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا

تاريخ النشر: 09/09/2022 - 05:40

غرق وفقدان 20 مهاجرا تونسيا خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أعلن مسؤول أمني في تونس لوكالة فرانس برس، أمس الخميس، أن ثمانية مهاجرين تونسيين لقوا مصارعهم واعتُبر 12 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلّهم سرّا من السواحل التونسية إلى إيطاليا.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّه تمّ إنقاذ 17 مهاجرا آخرين كانوا على متن المركب نفسه.

وأضاف نقلا عن إفادات ناجين أنّ ما مجموعه 37 مهاجرا، جميعهم تونسيون، استقلّوا المركب في محاولة للوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من منطقة صفاقس (وسط شرق تونس).

وأكّد المصدر أنّ عمليات البحث التي تقوم بها وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني التونسي لا تزال جارية للعثور على المهاجرين المفقودين.

ومع تحسّن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل سرّا إلى إيطاليا عن طريق البحر 34 ألف شخص مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.

بودكاست عرب 48

#تونس
#يطاليا
#هجرة
#مهاجرون تونسيون

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تركيا تعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش
تركيا تعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش

2022-09-09

كوريا الشمالية تصدّق قانونا يجعلها دولة نووية
كوريا الشمالية تصدّق قانونا يجعلها دولة نووية

2022-09-09

بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما
بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما

2022-09-08

الأكثر قراءة

استشهاد شاب قرب رام الله: 4 شهداء منذ بداية الأسبوع

استشهاد شاب قرب رام الله: 4 شهداء منذ بداية الأسبوع

2022-09-08

"إنرجيان" تؤجل استخراج غاز "كاريش" وإسرائيل تنفي علاقة ذلك بالمفاوضات مع لبنان

2022-09-08
تصاعُد التوتّر بين روسيا والاتحاد الأوروبيّ بشأن الغاز

تصاعُد التوتّر بين روسيا والاتحاد الأوروبيّ بشأن الغاز

2022-09-08
حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

2022-09-08
وفاة ثاني المشتبه بتنفيذهما الهجمات بكندا بعد اعتقاله

وفاة ثاني المشتبه بتنفيذهما الهجمات بكندا بعد اعتقاله

2022-09-08