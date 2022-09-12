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غرق مركب المهاجرين قبالة تونس: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 18:13

غرق مركب المهاجرين قبالة تونس: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

ارتفعت حصيلة الضحايا من جراء غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 12 شخصا، إثر انتشال 6 جثث حسب ما أفادت وزارة الداخلية اليوم، الإثنين.

وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصا جميعهم تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقا لمصدر أمني.

وغرق المركب ليل الأربعاء - الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية.

وانتشلت الجثث الست أمس، الأحد، بعد أن تم العثور على ست جثث الخميس وفقا لوزارة الداخلية التي أكدت انقاذ 14 شخصا.

واعترضت السلطات الأمنية التونسية أو أنقذت خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر، على ما أظهرت إحصاءات رسمية.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

وفقا لوكالة "فرونتكس" الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

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#تونس
#الهجرة
#مهاجرين

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