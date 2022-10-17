لليوم الثالث: اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بتونس

تجددت المواجهات والاحتجاجات وعمليات الكر والفر لليوم الثالث على التوالي، مساء الأحد، بين متظاهرين وقوات الأمن، في أحياء شعبية في العاصمة التونسية، حيث استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتواصلت الاحتجاجات الليلية خاصة في حي الانطلاقة والتضامن بالعاصمة تونس، وأُغلقت عدة أحياء بعد إشعال النيران في الإطارات المطاطية، كما طاولت ألسنة اللهب بعض السيارات الواقفة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد منسوب الاحتقان وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد، وفي ظل استعمال القوة تجاه المحتجين.

وأكد شاب من حي التضامن، ماهر، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الاشتباكات وصلت إلى الطرق ويتم استعمال مكثف للغاز، مبيناً أن "الوضع دقيق والمواجهات بحسب أغلب الشباب ستستمر ولن تهدأ".

وبين أن "حالة الاحتقان كبيرة والغضب يتصاعد في صفوف الشباب وكلما تم الإفراط في استعمال القوة من قبل العناصر الأمنية، كلما ثار المحتجون"، لافتا إلى أن مقتل الشاب مالك السليمي أجج هذه الاحتجاجات.

يشار إلى أن مالك السليمي (24عاما) توفي بعد ملاحقته من قبل دورية أمنية، ليسقط ويدخل في غيبوبة، وإثر تشييع جنازته يوم الجمعة الماضية، شهدت أحياء التضامن والانطلاقة احتجاجات وحالة احتقان.

وقال رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، إن عددا من المندسين شاركوا في الاحتجاجات، مساء الأحد، بحي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات سرقة.

وأضاف، في تصريح إعلامي، أنه تم حجز أموال لدى عدد من الأشخاص كانوا ينوون توزيعها على المحتجين، مؤكدا أن "ما يتم ترويجه بخصوص تعرض السليمي إلى العنف من قبل رجال الأمن فيه كثير من المغالطات".

وتابع "دورية أوقفت مالك السليمي وصديقيه كإجراء روتيني، إلا أنه عمد إلى الفرار وقفز من جدار عال وسقط وقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واستشارة النيابة العمومية والتدخل لنقل الشاب على جناح السرعة إلى المستشفى".

وبين بوزغاية أن "الداخلية تملك تسجيلات مالك السليمي قبل وفاته، والشبان الذين كانوا معه شهدوا بعدم تعرضه إلى العنف".