  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

احتجاجات ومواجهات في تونس لليوم السادس

تاريخ النشر: 20/10/2022 - 06:20

احتجاجات ومواجهات في تونس لليوم السادس
الاحتجاجات انطلقت الجمعة من حي التضامن (gettyimages)
عرب ٤٨ /العربي الجديد
تحرير: محمد وتد

تجددت التظاهرات والمواجهات بين محتجين ورجال الأمن لليوم السادس على التوالي، ليل الأربعاء-الخميس، في أحياء الزهروني والكرم الغربي والملاسين بالعاصمة، والمكنين بالوسط التونسي ونابل شمال شرق.

وفيما شهدت منطقة الزهروني اشتباكات عنيفة ورشق سيارات الأمن بالحجارة وغلق الطرقات، هدأت الحركة في عدة أحياء أخرى كالانطلاقة وحي التضامن.

وشهدت الساحة المحاذيّة لبلدية المكنين من ولاية المنستير تجمعا لمجموعة من الشباب، تعمدوا إغلاق الطرق بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية، وقد جدت بعض المناوشات مع الأمن الذي تدخل لفضّ التجمع.

وطالب محتجون في المكنين السلطات بالإسراع في البحث عن المفقودين في عمليات هجرة سرية، مشيرين إلى أنه قد يكون منهم من تم احتجازه في ليبيا.

وفي نابل، قالت إذاعة موزاييك الخاصة أن مجموعة من المراهقين قاموا بإضرام النار في إطارات مطاطية، متسببين في غلق الطريق الحزامية الرابطة بين مدينتي دار شعبان ونابل على مستوى حي سيدي موسى، وفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك. وحسب ذات المصدر، فقد قامت المجموعة برشق السيارات المارة بالحجارة.

يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت الجمعة من حي التضامن، قرب العاصمة، وشهدت اشتباكات بين مواطنين وأمنيين مباشرة بعد وفاة الشاب مالك السليمي متأثرا بإصاباته التي يؤكد الأهالي أنها من طرف الشرطة، وهي اتهامات نفتها وزارة الداخلية التونسية.

وأجرت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، شيماء عيسى، مساء الأربعاء، زيارة إلى بيت الشاب مالك السليمي، حيث التقت والدة مالك التي تحدثت عن اللحظات الأخيرة في حياة ابنها، مبينة في فيديو نشرته صفحة عيسى على فيسبوك أن مطلبها الوحيد هو إظهار الحقيقة.

بودكاست عرب 48

#تونس
#احتجاجات
#مواجهات
#قوات الأمن
#العاصمة التونسية
#مالك السليمي

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أوروبا تحضر لعقوبات: مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيرات إيرانية
أوروبا تحضر لعقوبات: مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيرات إيرانية

2022-10-20

الأردن يدعو إلى "دور عربي جماعي في حل الأزمة السورية"
الأردن يدعو إلى "دور عربي جماعي في حل الأزمة السورية"

2022-10-19

استقالة وزيرة الداخليّة البريطانيّة من حكومة ليز تراس
استقالة وزيرة الداخليّة البريطانيّة من حكومة ليز تراس

2022-10-19

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول

الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول

2022-10-19
اعتقال مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

اعتقال مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

2022-10-19
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-10-19
بوتين يعلن

بوتين يعلن "حالة الحرب" بالمقاطعات التي ضمها لروسيا

2022-10-19
جرائم القتل: تشييع جثمان الفتى وليد شهاب في جسر الزرقاء

جرائم القتل: تشييع جثمان الفتى وليد شهاب في جسر الزرقاء

2022-10-19