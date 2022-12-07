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تونس: غالبية المخابز تشرع بالإضراب ومطالبة الحكومة بتسديد مستحقاتها

تاريخ النشر: 07/12/2022 - 14:58

تونس: غالبية المخابز تشرع بالإضراب ومطالبة الحكومة بتسديد مستحقاتها
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أغلقت آلاف المخابز في تونس أبوابها اليوم، الأربعاء، في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.

وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، بأن 90% من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرا تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو).

وقال بوعنان "سنواصل الإضراب لأننا لم نتلق أي ردّ ايجابي من قبل الحكومة".

وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجيا اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل.

ونفذت غرفة نقابات المخابز إضرابا مماثلا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر قبل تعليقه إثر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23,5 مليون يورو.

وأكد بوعنان أن هذا الاتفاق لم ينفذ.

وأضاف "لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل، نحن غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا. يجب على الحكومة أن تدفع لنا".

وواصل نحو 1200 مخبز، غير معنية بالدعم الحكومي، العمل بشكل طبيعي الأربعاء.

وتمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، تزامنا مع نسبة تضخم متسارعة بلغت 9,8% بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت مطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وتواجه تونس التي تنظم انتخاباتها النيابية في غضون عشرة أيام، أيضًا أزمة سياسية حادة منذ أن قام الرئيس قيس سعيّد باحتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021.

بودكاست عرب 48

#تونس
#إضراب المخابز
#قيس سعيد

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