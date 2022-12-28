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تونس: سعيّد يكيل التهم لمعارضيه ويقلل من أهمية مقاطعة الانتخابات

تاريخ النشر: 28/12/2022 - 23:08

تونس: سعيّد يكيل التهم لمعارضيه ويقلل من أهمية مقاطعة الانتخابات
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، هجوما حادا على معارضيه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد منذ استئثاره بالسلطة، مقللا من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا.

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وعددا من الوزراء المسؤولين الأمنيين إن "مشاركة بـ9 أو 12% أفضل من الـ99% التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي".

وشن سعيّد هجوما على معارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلا: "حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتابع الرئيس التونسي "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون". وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية اتّهم معارضيه بأنهم "يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة".

من جهة أخرى، نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات، قائلا: "هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة".

وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر اقتصرت على 11,2%، في أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق منذ الثورة النونسية، واعتبرت نكسة لسعيّد.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 تموز/ يوليو 2021، وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

ومنذ ذلك الحين، تتّهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي.

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#الرئيس التونسي
#قيس سعيّد
#المعارضة التونسية

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