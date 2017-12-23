مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب

شهدت عدة عواصم عربية ومدن في العالم مظاهرات لنصرة القدس واحتجاجات رافضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ففي برلين شارك نحو 200 شخص في مظاهرة دعت إليها منظمات عربية وفلسطينية أمام محطة القطار المركزي، للتنديد بالقرار الأميركي. ورفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها عبارة "الحرية لفلسطين"، وسط ترديد هتافات مناهضة للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.

وفي إيطاليا أقامت الجالية الفلسطينية منصة بأحد أكثر الشوارع اكتظاظا بالمارة بالعاصمة روما، أطلعوا من خلالها الإيطاليين على التطورات الحاصلة بشأن فلسطين والقدس. ووزع المتطوعون المشاركون بالفعالية منشورات بها عبارات تبيّن حقيقة الوضع بالقدس، وتؤكد أهمية القرارات الدولية بشأن المدينة.

وفي صربيا، جابت مسيرة أحد شوارع العاصمة بلغراد، بمبادرة من جمعية نسائية محلية، رفعت فيها لافتات مناهضة للقرار الأميركي. وأكد المشاركون في المسيرة وقوفهم إلى جانب المحاصرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي مدينة زينيتسا وسط البوسنة والهرسك، تظاهر مجموعة من الأشخاص احتجاجًا على القرار الأميركي، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".

وتظاهر عدد من الأشخاص أمام السفارة الأميركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجًا على اعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل"، ورفعوا علما لفلسطين بطول 20 مترًا.

وكذلك شهدت مدينة بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاج على القرار الأميركي، وشارك في الوقفة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

كما نظمت عشرات الوقفات بمدن هندية عديدة، أكد المشاركون فيها رفضهم قرار ترمب وتأكيدهم على إسلامية مدينة القدس.

وفي أقصى شمال المغرب، شارك المئات مساء أمس الجمعة في وقفة احتجاج بمدينة طنجة نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب. وفي أجواء باردة، احتشد المتظاهرون بمحيط مسجد محمد الخامس عقب صلاة العشاء، تلبية لدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة المقربة من جماعة العدل والإحسان.

وفي الأردن خرجت بعيد صلاة الجمعة مظاهرات بالعاصمة عمان ومدن أخرى نصرة للقدس، حيث تظاهر المئات أمام السفارة الأميركية، وحمل المحتجون الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات كتب على إحداها "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، و"العالم قال كلمته بوضوح"، في إشارة إلى تصويت 128 دولة أمس لصالح قرار تقدمت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يرفض المساس بالقدس.

وفي العاصمة التونسية خرجت مظاهرات رفضا لتهويد القدس ولقرار ترامب نقل السفارة الأميركية إليها، وطالب المتظاهرون بمقاطعة الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وتشهد دول عربية وإسلامية وغربية احتجاجات منذ قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.