فنزويلا تفرج عن 44 معارضًا بمناسبة عيد الميلاد

قالت جماعة حقوقية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في فنزويلا أفرجت عن 44 معارضا للحكومة بمناسبة عيد الميلاد لكنها أوضحت أن عشرات آخرين لا يزالون في السجن.

وأعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أنها ستطلق سراح نحو 80 شخصا لكنها ستفرض عليهم عقوبات بديلة مثل فترات في خدمة المجتمع عن جرائم تقول إنهم ارتكبوها، منها عنف وأعمال تخريب خلال احتجاجات عام 2014 والعام الجاري.

في حين يقول المعارضون إن المفرج عنهم، ونحو 200 آخرين لا يزالون في السجن، هم مخالب "ديكتاتورية" تعاقب ظلما على الاحتجاج والاعتراض.

ونقلت "رويترز" عن جماعة "المنتدى الجنائي" المحلية أن 44 شخصا قد أفرج عنهم منذ 23 كانون الأول/ديسمبر لكنها انتقدت الحكومة لاستغلالها قضاياهم لتحقيق مكاسب سياسية.