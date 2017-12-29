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ترامب: الصين تمنع أي "حل ودي" للملف النووي لكوريا الشمالية

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 06:46

ترامب: الصين تمنع أي "حل ودي" للملف النووي لكوريا الشمالية
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير : محمود مجادلة

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بشدة، بموقف بكين التي قال إنها تمنع أي "حل ودي" للملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد أن كان قد أشاد في الآونة الأخيرة بالجهود الصينية للضغط على بيونغ يانغ.

وعبّر ترامب في تغريدة على "تويتر" عن "خيبة أمله الشديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية"

وقال إنه "لن يكون هناك أبدا حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس الأميركي يشير إلى أدلة تملكها الولايات المتحدة حول عدم احترام الصين للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

ولم يهدد ترامب بشكل واضح بشن ضربات عسكرية، لكنه كان قد توعد في الأشهر الأخيرة بأن "يدمر بالكامل" كوريا الشمالية في حال أقدم نظام كيم جونغ أون على شن أي هجوم.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها تعتبر العقوبات الجديدة "عملا حربيا" ضدها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#الصين
#كوريا الشمالية
#عقوبات اقتصادية

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