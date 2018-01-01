باكستان تستدعي سفير واشنطن احتجاجا على اتهامات ترامب

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء اليوم الإثنين، السفير الأميركي في إسلام آباد، للاحتجاج على اتهامات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للبلاد بـ"توفير مأوى للإرهابيين"، حسب مصدر دبلوماسي باكستاني.

ونقل موقع "داون نيوز" الباكستاني الخاص، عن مسؤول بارز في مكتب الخارجية الباكستانية، قوله إن "الخارجية الباكستانية، استدعت السفير الأميركي في إسلام آباد، ديفيد هيل، لتسجيل الاحتجاج على التصريحات الاتهامية التي غرد بها ترامب".

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية في إسلام آباد، ريك سينلسين، هذا التطور قائلًا: إن السفير هيل دعي إلى اجتماع في وزارة الخارجية في التاسعة مساء، حسب الموقع، غير أن سينلسين، قال إنه ليس على علم بأجندة اللقاء.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى"، وأضاف: "هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن إسلام أباد بـ"توفير ملاذات آمنة لإرهابيين". وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عن تغييرات جديدة في السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بكل من أفغانستان وباكستان والهند.

واتهم ترامب في إستراتيجيته باكستان بأنها تمنح "ملاذًا للإرهابيين"، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبت الرئيس الأميركي بالتراجع عن هذه التهمة.‎