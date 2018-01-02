كوريا الجنوبية تعرض على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات الثلاثاء المقبل

عرضت كوريا الجنوبية اليوم، على بيونغ يانغ، إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في 9 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد أن لمّح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب.

واغتنم كيم رسالته إلى الشعب الكوري الشمالي لمناسبة العام الجديد، ليؤكد مرة جديدة تحول بلاده إلى قوة نووية، محذرا بأن "الزر النووي" يبقى بمتناوله، لكنه في المقابل تبنى لهجة مهادنة حيال سيول.

وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي، شو ميونج جيون، خلال مؤتمر صحفي: "نكرر استعدادنا لإجراء مفاوضات مع الشمال في أي زمان ومكان وبأي شكل".

وأضاف: "نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونج تشانج فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وقال إن تفاصيل المفاوضات المقترحة، ومن ضمنها جدول الأعمال، يمكن مناقشتها عبر الخط الساخن بين الكوريتين في بانموجون، والمقطوع منذ 2016.

يذكر ان الكوريتين اللتين تفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح يسودها التوتر منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953، عقدتا آخر محادثات بينهما في 2015، وترأس تلك المحادثات مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية آنذاك، كيم كوان-جين ونظيره الكوري الشمالي، هوانغ بيونج-سو، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق.