أميركا: لا دعم لـ"الأنروا" إلا بعودة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات

قالت المندوبة الأميركيّة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأضافت أنه "مرتبط بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد أمام مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الثلاثاء.

"اجتماع طارئ لمجلس الأمن بالشأن الإيراني"

وفي سياق آخر، قالت هيلي، إنّ الولايات المتحدة الأميركيّة، تجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة بشأن الاحتجاجات التي تشهدها إيران، منذ الخميس الماضي.

ووصفت السفيرة الأميركية، اتهامات المسؤولين الإيرانيين للأعداء بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، بأنها "كلام فارغ لا قيمة له".

وأوضحت أن المشاورات التي تجريها حاليًا، تتضمن أيضًا عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دون مزيد من المعلومات بشأن موعد انعقاد الجلستين.

وأضافت: "لقد نزل المتظاهرون إلى الشوارع؛ احتجاجًا على قادتهم... ولذا يتعين إطلاق جميع السجناء".

وتابعت: "لقد هتف المتظاهرون اخرجوا من سوريا... اهتموا بشؤوننا... سنموت من أجل أن تعود إيران لنا... وفي إشارة إلى المرشد الأعلى كانت الهتافات: العار عليك، فلتخرج من بلادنا".

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، أجابت نيكي هيلي: "نحن نتشاور حاليًا مع الدول الأعضاء بالمجلس بشأن انعقادها، وسندعو أيضًا لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وبلغت حصيلة قتلى المظاهرات حتى اليوم 23 مدنيًا، فيما أوقفت السطات الإيرانية أكثر من 500 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.