إردوغان يدعو للمحافظة على السلم والاستقرار في إيران

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لنظيره الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تولي أهمية للمحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعي في إيران.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها إردوغان مع روحاني، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول.

وتشهد إيران تظاهرات واحتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني منذ 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقي خلالها 24 مواطنا إيرانيا مصارعهم على الأقل، وعشرات المصابين، كما واعتقلت قوات الأمن أكثر من ألف شخص، وفق المتوفر من معلومات.

وبدأ الحراك الشعبي في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجا على غلاء المعيشة، قبل أن يتحول إلى تظاهرات ترفع شعارات سياسية امتدت فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة بينها العاصمة طهران.

وبحسب الأناضول، أشار إردوغان إلى أن تصريحات روحاني كانت صائبة بخصوص تجنب انتهاك القوانين خلال استخدام الشعب حقه في التظاهرات السلمية.

من جهته، أعرب روحاني عن شكره لإردوغان حيال اهتمامه، وعن أمله بانتهاء التظاهرات والاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة.