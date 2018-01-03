"إليانور" تعطل الرحلات الجوية في مطارات فرنسية

أعلن مركز الأرصاد الجوية الفرنسية، صباح الأربعاء، عن وصول العاصفة "إليانور" التي ستغطي نصف فرنسا، بدءا من منطقة بريتاني والمانش وشمال المنطقة الباريسية، مصحوبة برياح تفوق سرعتها محليا 120 كيلومترا في الساعة حتى الشمال الشرقي.

ولمواجهة هذه العاصفة التي وصلت من شمال إيرلندا، وضعت 47 منطقة فرنسية في حالة استنفار معززة حتى الساعة 03:00 الخميس.

وعلقت حركة النقل الجوي، صباح الأربعاء، في مطاري مولوس وستراسبورغ، كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي. وتوقفت حركة النقل الجوي منذ الساعة 10:30 بسبب رياح تبلغ سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، حسبما ذكر ناطق باسم الإدارة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح أن المطارين ما زالا يستقبلان المسافرين بانتظار عودة الوضع إلى طبيعته.

من جهة أخرى، وضعت جميع دوائر الساحل الشمالي تقريبا في حالة استنفار تحسبا لأمواج وأربع دوائر أخرى خوفا من فيضانات.

وبسبب هذه الرياح، منع تحرك سيارات المخيمات والآليات التي تجر بيوتا متنقلة والشاحنات الفارغة والدراجات النارية والمشاة، في مناطق معرضة للخطر مثل جسر النورماندي والقناة الكبرى.

وفي المناطق الساحلية شمال البلاد، بلغت سرعة الرياح 129 كيلومترا في الساعة. وفي داخل المناطق، بلغت السرعة 150 كيلومترا في الساعة حسب المناطق.

وستتابع العاصفة "إليانور" طريقها الأربعاء نحو شمال شرق البلاد وكورسيكا. ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 200 كيلومتر في الساعة في الجزيرة المتوسطية.

وفي شمال الألب، ستزداد سرعة الرياح لتبلغ 100 كيلومتر في الساعة، على ارتفاعات متوسطة، وحتى 180 كيلومتر في الساعة في مناطق أعلى.

و"إليانور" هي العاصفة الرابعة التي تضرب البلاد منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، بعد آنا وبرونو وكارمن. وقد غادرت هذه الأخيرة فرنسا ليل الاثنين الثلاثاء، مخلفة آلاف المنازل المحرومة من الكهرباء.