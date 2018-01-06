البرد القارس يشل الحركة في شمال القارة الأميركية

عرب ٤٨/أ.ف.ب.

واصلت موجة البرد القارس، اليوم السبت، شل الحركة في شمال شرق القارة الأميركية، ما أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة الجوية، كما سجلت الحرارة درجات أدنى بكثير من المعدلات المعروفة لهذه الفترة من السنة.

في نيويورك نزلت الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر، وخرج عدد من السكان من منازلهم لمشاهدة نهر هدسون وقد تجمد جزئيا.

وتم إلغاء آلاف الرحلات أو أعلن عن تأخير مواعيدها في المطارات الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة منذ بدء موجة الصقيع قبل أيام. وأعلن موقع فلايت اوير أن نحو 1600رحلة تأخرت في حين تم إلغاء 700 أخرى يوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة تابعة لشركة "تشاينا ساوثرن ايرلاينز" اصطدمت على مدرج مطار كنيدي بطائرة أخرى تابعة للخطوط الكويتية من دون تسجيل إصابات.

وفي ولاية نيوهامشير، في أقصى شمال شرق البلاد وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة تحت الصفر.

وفي كندا التي طالتها موجة الصقيع أدت الرياح العاتية والثلوج إلى إقفال طرق عدة في شرق كيبيك.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية تواصل موجة الصقيع على القسم الشرقي من كندا، على أن تصل درجات الحرارة إلى ما يقارب الخمسين درجة تحت الصفر في شمال اونتاريو وكيبيك.

وفي مطاري تورونتو وكيبيك، ألغيت رحلات عدة أو تأخرت لبضع ساعات.