إدارة ترامب تطلب 18 مليار دولار لبناء جدار المكسيك

نقلت وكالة "أسوشييتد بريس"، عن مسؤول أميركيّ، أنّ إدارة ترامب طلبت من الكونغرس ١٨ مليار دولار، على مدى عشر سنوات مقبلة، لإتمام المرحلة الأولى من الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال المصدر، إنّ الطلب تم إرساله أمس الجمعة إلى نواب في مجلس الشيوخ، من خلال إدارة الجمارك وأمن الحدود الأميركية.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن المقترح يتضمن بناء سياج جديد بطول 316 ميلا (505 كيلومترات)، إلى جانب تعزيز وتقوية سياج آخر موجود بالفعل وطوله 407 أميال (651 كيلومترا).

وأضافت أنه حال الموافقة على هذا المبلغ، ستكتمل المرحلة الأولى من الجدار المقترح على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بطول ألفي ميل (3218 كيلومترا) بحلول عام 2027.

وطلبت الإدارة الأمريكية 1.6 مليار دولار خلال العام الحالي، لبناء وتجديد سياج بطول 118 كيلومترا على حدود ولايتي تكساس وكاليفورنيا مع المكسيك. على أن يتم تخصيص 1.6 مليار دولار إضافية لعمليات إنشاء الجدار خلال العام المقبل، وفق "أسوشييتد برس".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك، "للحد من الهجرة غير الشرعية، ووقف تهريب المخدرات" من المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة.

وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه رسميا في كانون الثاني/ يناير 2017، أصدر ترامب قرارا تنفيذيا ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك، وتوعد بجعل الأخيرة تدفع تكاليف إنشائه، ما أثار خلافا حادا بين الجانبين.ؤ