  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مدغشقر: مصرع 29 شخصا واضرار لأكثر من 100 ألف آخرين

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 09:24

مدغشقر: مصرع 29 شخصا واضرار لأكثر من 100 ألف آخرين
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

لقي 29 شخصا مصارعهم، وتضرر أكثر من 100 ألف آخرين بفعل العاصفة "آفا" التي اجتاحت في نهاية الأسبوع الماضي أنحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا.

وأعلنت السلطات في مدغشقر، يوم أمس الإثنين، أن 17 شخصا لقوا مصارعهم بعد أن انهار منزل إثر انزلاق أتربة في ضاحية إيفوري، جنوب شرق العاصمة أنتاناناريفو.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان إنه "على النطاق الوطني، بلغت الحصيلة المؤقتة 29 قتيلا و22 مفقودا و17 ألفا و170 مشردا و83 ألفا و23 متضررا".

وكانت قد ضربت العاصفة، صباح الجمعة، الجانب الشرقي من الجزيرة الأفريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيدا عن أراضيها مساء السبت.

وتسبّبت العاصفة بفيضانات في العاصمة وفي مدينتي توماسينا الساحلية وتاماتيف في شرق البلاد.

وأدى ذلك لترك عدد كبير من البيوت دون كهرباء، فيما قطعت الأشجار المتساقطة عددا من الطرق.

وتتعرض مدغشقر إحدى أفقر دول العالم لعواصف مدمرة بشكل دوري.

وفي آذار/مارس الفائت، تسببت العاصفة "إيناوو" بمصرع 78 شخصا على الأقل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مدغشقر
#العاصفة آفا
#أنتاناناريفو

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ظريف يسعى لدعم أوروبي للاتفاق النووي
ظريف يسعى لدعم أوروبي للاتفاق النووي

2018-01-09

هرتسوغ في "إيلاف": تضليل وكذب ودعاية إسرائيلية
هرتسوغ في "إيلاف": تضليل وكذب ودعاية إسرائيلية

2018-01-09

الكوريتان الشمالية والجنوبية تتفقان على إجراء محادثات عسكرية
الكوريتان الشمالية والجنوبية تتفقان على إجراء محادثات عسكرية

2018-01-09

الأكثر قراءة

نتنياهو الابن يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

نتنياهو الابن يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

2018-01-08
النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

2018-01-08
طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

2018-01-08
جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

2018-01-08
النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

2018-01-08