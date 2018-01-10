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تحذيرات من تسونامي: زلزال عنيف في الكاريبي

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 09:23

تحذيرات من تسونامي: زلزال عنيف في الكاريبي
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.6 درجات، مساء أمس الثلاثاء، في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما اعلن المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال خطرة.

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال الذي لم يتضح في الحال ما إذا كان قد أوقع ضحايا او أضرار، وقع فجر الأربعاء في الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوته 7.6 درجات، مشيرا إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

من جهته قال المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي إنه "على ضوء البيانات الأولية للزلزال، هناك خطر حصول أمواج مد عال خطرة في دائرة يصل قطرها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال".

وأضاف أن الإنذار الذي أصدره يعني أن هناك "خطرا" بحصول أمواج مد عال في كوبا والمكسيك وهندوراس و"تحذيرات" تطال بورتو ريكو والجزر العذراء، ما يعني أن الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو أدنى من ذاك الذي يتهدد الدول الثلاث.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تسونامي
#زلزال
#كوبا
#المكسيك
#هندوراس

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