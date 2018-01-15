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لافروف: الفلسطينيون قدموا تنازلات دون مقابل

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 17:19

لافروف: الفلسطينيون قدموا تنازلات دون مقابل
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أنه "يتفهم" تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة للسلام مع إسرائيل بأنها "صفعة العصر"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين قدموا تنازلات دون مقابل.

وصرّح لافروف خلال مؤتمر صحافي "نتفهم تماما ما يشعر به الفلسطينيون حاليا. لقد قدموا تنازلات من جانب واحد، واحدة تلو الأخرى على مدى السنوات الأخيرة، من دون الحصول على أي شيء في المقابل".

وأضاف "خلال الأشهر الأخيرة، سمعنا مرارا عن أن الولايات المتحدة على وشك إعلان اتفاق كبير يرضي الجميع"، مشيرا إلى أنه "لم ير أو يسمع عن أي شيء في هذا الاتجاه".

وكان قد رفض عباس، الأحد، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، خطة ترامب الجديدة للسلام مع إسرائيل، واصفا إياها بأنها "صفعة العصر".

وبحسب لافروف، فإن روسيا التي كانت مستعدة لاستضافة محادثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نددت بقرار ترامب حول القدس.

وقال لافروف إن فرص استئناف الحوار المباشر بين الطرفين "معدومة تقريبا نظرا إلى الوضع الحالي"، مشيرا إلى رغبته "في المستقبل القريب في التشاور مع شركائنا في اللجنة الرباعية" للشرق الأوسط وهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سيرجي لافروف
#محمود عباس
#دونالد ترامب

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