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ألمانيا: مداهمة شقق إيرانيين بشبهة التجسس على أهداف إسرائيلية

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 13:59

ألمانيا: مداهمة شقق إيرانيين بشبهة التجسس على أهداف إسرائيلية
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

داهمت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، منازل عشرة أشخاص في كافة أنحاء ألمانيا، وذلك بشبهة "كونهم عملاء لإيران يتجسسون على أهداف إسرائيلية".

وقالت مجلة "فوكوس" في موقعها إن عملية المداهمة نفذت اليوم في شقق خاصة مختلفة في برلين وبافاريا ومدن أخرى غربي ألمانيا، ولم يتم اعتقال أحد بعد.

وبحسب التقرير، فإن الحديث عن أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "فيلق القدس"، التابع لحرس الثورة الإيراني.

وقال متحدث باسم النيابة الفدرالية في ألمانيا إن المشتبه بهم "تجسسوا، على ما يبدو، على مؤسسات وأشخاص في ألمانيا باسم هيئة مرتبطة بإيران". وتنسب لهم الشرطة ارتكاب مخالفة "النشاط السري الممنوع".

وأضاف المتحدث أن عملية المداهمة قد نفذت بناء على طلب الأجهزة الاستخبارية المحلية في ألمانيا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ألمانيا
#فيلق القدس
#إيران

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