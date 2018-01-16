الاتحاد الأوروبي سيشطب 8 دول من قائمة الملاذات الضريبية

قال مصدر أوروبي، اليوم الثلاثاء، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يستعدون لشطب 8 دول من قائمته السوداء للملاذات الضريبية.

وصرح مسؤول أوروبي "من المقرر، ما لم يحصل طارئ، أن يشطب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من قائمة الملاذات الضريبية بنما وكوريا الجنوبية والإمارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس"، وذلك خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل في 23 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأضاف المسؤول أن "الوزراء سيتبنون القرار دون نقاش"، موضحا أن الدول الثماني المعنية قدمت التزامات تبرر القرار.

ومضى يقول إن "خبراء قاموا بتقييم هذه الالتزامات والجميع متفقون على شطب (هذه الدول) من اللائحة".

إلا أنه أشار إلى أن هذه الدول ستظل خاضعة لمراقبة دقيقة "فهي ستنتقل في الواقع إلى اللائحة الرمادية"، للدول التي التزمت حسن السلوك في الشؤون المالية وتخضع للمتابعة.

وكانت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعدت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2017 للمرة الأولى قائمة سوداء ل17 ملاذا ضريبيا خارج التكتل.

وبعد حذف هذه الدول الثماني، ستقتصر القائمة السوداء على تسع دول، هي البحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا الأميركية وسانتا لوتشيا وترينيداد وتوباغو.

واتخذ القرار بإعداد اللائحة بعد سلسلة من الفضائح كشفت عدة وسائل للتهرب من الضرائب، من بينها "لوكس ليكس" في أواخر 2014 و"أوراق بنما" في نيسان/أبريل 2016 و"وثائق بارادايس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.