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روسيا غيت: بانون يدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 16:57

روسيا غيت: بانون يدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات
(أ ف ب)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المقرر أن يدلي ستيف بانون، المستشار الإستراتيجي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

وتتصل شهادة بانون، الذي يدلي بشهادته، اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة "ABC" بما أسمي "روسيا غيت"، قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

يشار إلى أن موقع "ديلي بيست" كان قد اقتبس، الأسبوع الماضي، عن مصادر صرحت بأن بانون ينوي التعاون مع المحققين بشكل كامل.

وجاء أن ذلك عزز من التقديرات في وسائل الإعلام الأميركية بأنه ينوي الإدلاء بشهادة ضد ترامب.

يذكر أن كتاب "نار وغضب"، الذي يضم تصريحات لبانون، قد تسبب بحرب إعلامية بين ترامب ومستشاره الإستراتيجي السابق. وهو كتاب وصف بأن تداعياته قد تصل إلى حد إطاحة ترامب من المنصب الرئاسي.

وكان بانون، وبعد عاصفة ردود الفعل حول تصريحاته للكتاب، قد تراجع عن أقواله وأبدى ندمه. كما تراجع عن اتهامه لترامب الابن بالخيانة، وأكد دعمه للرئيس ولأجندته.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ستيف بانون
#دونالد ترامب
#روسيا غيت

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