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شلل الحكومة الفدرالية الأميركية يدخل حيز التنفيذ

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 09:43

شلل الحكومة الفدرالية الأميركية يدخل حيز التنفيذ
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 05:00 بتوقيت غرينت، من اليوم السبت للمرة الأولى منذ 2013.

ونجم شلل الحكومة الفدرالية عن فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول موازنة البلاد في مجلس الشيوخ، رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت.

واتهم البيت الأبيض، السبت، الديمقراطيين بجعل الأميركيين "رهائن لمطالبهم غير المسؤولة" لهم بعد فشل المفاوضات في الكونغرس.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سارة ساندرز "هذا المساء، وضعوا (الديمقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني".

وتابعت "لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين، بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة".

وكان قد أقر الكونغرس بمجلسيه، الشهر المضاي، إجراء ماليا مؤقتا لتجنيب البلاد شبح إغلاق الإدارات الفدرالية حتى 19 كانون الثاني/ يناير على الأقل، وذلك بانتظار التوصل إلى اتفاق دائم مع الإدارة بشأن الموازنة.

وبأغلبية 231 صوتا مقابل 188 أقر مجلس النواب تمديد أجل الميزانية الفدرالية الراهنة لفترة أربعة أسابيع بهدف تجنب "إغلاق" أي من الإدارات الفدرالية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#مجلس الشيوخ
#الحكومة الفدرالية

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