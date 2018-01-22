اتفاق لإعادة فتح الحكومة الأميركية بعد شلل 3 أيام

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، اليوم الإثنين، إن مشرعين أميركيين توصلوا، مساء اليوم، إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من إغلاق أثاره مأزق بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وأضاف شومر قائلا "سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة".

وقال إنه توصل إلى ترتيب مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، لإتاحة تمويل للإبقاء على عمليات الحكومة حتى الثامن من شباط/فبراير.

وتابع أنه تستمر في الوقت نفسه المفاوضات بشأن برنامج "الحالمين" الذي يحمي المهاجرين بدون تأشيرات دخول، والذين دخلوا الولايات المتحدة في طفولتهم.

وكان ان قد دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 05:00 بتوقيت غرينت، من يوم السبت الفائت للمرة الأولى منذ 2013.

ونجم شلل الحكومة الفدرالية عن فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول موازنة البلاد في مجلس الشيوخ، رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.