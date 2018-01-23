الاتحاد الأوروبي يشطب 8 دول من قائمة الملاذات الضر يبية

شطب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، ثماني دول من بينها بنما من قائمته السوداء للملاذات الضريبية بعد أن قدمت تلك الدول التزامات في خطوة سارع إلى انتقادها نشطاء.

ورفع الاتحاد الأوروبي كلا من الإمارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس من القائمة التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الأساسية التي تتضمن 17 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأثار القرار انتقادات من نشطاء من بينهم منظمة "أوكسفام" الخيرية التي تقول إن التزام الاتحاد الأوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة "أوراق بنما" العام الماضي، قد تراجع الآن.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إنه "تمت إزالة ثمانية اختصاصات قضائية من لائحة الاتحاد الأوروبي للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية، في أعقاب التزامات على مستويات سياسية عالية لإزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي".

وغرّد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، على تويتر قائلا "الضغط الأوروبي أتى بنتائجه الأولى".

وستكون الدول الثماني الآن على "قائمة رمادية" للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية.

وتشمل القائمة السوداء الآن تسعة اختصاصات قضائية هي: ساموا الأميركية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو.

واتفق الوزراء على أن "الشطب عن القائمة مبرر في ضوء تقييم خبراء للالتزامات التي قطعتها تلك الاختصاصات القضائية للتصدي لمواطن الخلل المحددة من الاتحاد الأوروبي".

وأضافوا أنه "في كل حالة، كانت الالتزامات مدعمة برسائل موقعة على مستوى سياسي عال".

جاءت قائمة الاتحاد الأوروبي بعد سنة على فضيحة تسريبات "أوراق بنما"، وهي كمية ضخمة من البيانات من مكتب محاماة بارز في بنما تظهر كيف يقوم أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قام أساسا بالتدقيق في 92 دولة ليضعها على القائمة المتوقع أن يتم تحديثها باستمرار.

وقالت أوكسفام إن قرار الثلاثاء يضعف جهود الاتحاد الأوروبي للتشدد إزاء الضرائب.

وقالت أورور شاردونيه، المستشارة في أوكسفام حول سياسة الاتحاد الاوروبي لشؤون الضرائب وعدم المساواة إن "الاتحاد الأوروبي يسرع في إزالة دول عن قائمته السوداء دون أن يتضح بعد ما الذي التزمت فعلا تحسينه، هذا من شأنه أن يزيد من إضعاف العملية".

وقالت شاردونيه إنه "ليس سرا أن الملاذات الضريبية لا تزال في قلب الاتحاد الأوروبي، مع أربع دول أوروبية لا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "على حكومات الاتحاد الأوروبي التصدي للملاذات الضريبية داخل الاتحاد بنفس الإلحاح الذي تضغط به على دول أخرى لتبني إصلاحات ضريبية قررها ناد حصري للدول الغنية".

واتهم مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيسي، الأسبوع الماضي، العديد من الدول الأوروبية، ومنها إيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص بأنها "ثقوب سوداء" ضريبية، ووعد بممارسة الضغط عليها لتغيير أساليبها.

كما حث موسكوفيسي الوزراء على الإعلان عن أي التزامات تقدمها الدول لشطبها عن القائمة.

وتبنت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، إيفا جولي، والمدافعة القوية عن سياسة ضريبية عادلة، موقف موسكوفيسي، ودانت قرار سحب الدول عن القائمة السوداء.

وقالت "إن قرار اليوم يضعف بنسبة أكبر مصداقية هذه القائمة".