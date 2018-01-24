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ترامب يدعو إردوغان للحد من العمليات العسكرية في سورية

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 23:36

ترامب يدعو إردوغان للحد من العمليات العسكرية في سورية
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على الحد من عملياته العسكرية في سورية، حيث يشن الجيش التركي منذ خمسة أيام هجوما على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، حسب ما أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي، حض ترامب "تركيا على تقليص عملياتها العسكرية والحد منها"، طالبا أيضا تجنب "أي عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والأميركية". وينتشر نحو 2000 جندي أميركي في سورية ينتمي معظمهم إلى القوات الخاصة.

وشدد ترامب على وجوب أن "يركز البلدان جهود جميع الأطراف على إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش".

وأقر الرئيس الأميركي بأن تركيا يمكن أن يكون لها "قلق مشروع" على الصعيد الأمني، و"أكد الرئيسان ضرورة إرساء الاستقرار في سورية موحدة لا تشكل تهديدا لجيرانها بمن فيهم تركيا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إردوغان
#عفرين
#ترامب
#عمليات عسكرية

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