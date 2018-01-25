بوتين يلتقي نتنياهو بموسكو الإثنين المقبل

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المقرر أن يجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين 29 كانون الثاني/يناير الجاري.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله، إن الرئيس بوتين سيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، عندما يزور موسكو يوم 29 كانون الثاني.

وحسب الكرملين، سيتم خلال اللقاء مناقشة القضايا الحالية المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ولتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية وإقليمية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن ن نتنياهو أنه يعول على إجراء لقاء مع الرئيس الروسي في وقت قريب.

وقال نتنياهو: "لقد اتفقت حول عقد لقاء مع بوتين خلال الأسابيع المقبلة".

ولدى استعراضه لبرنامج زياراته المخطط لها في الوقت القريب، أعلن نتنياهو نيته لقاء زعماء ثلاث من "أربع أقوى دول في العالم"، هم نظيره الهندي ناريندرا مودي، والرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

واتفق بوتين مع نتنياهو على عقد اجتماع في المستقبل القريب، لمناقشة العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول المواقف الدولية.

وخلال العام الماضي، زار نتنياهو روسيا مرتين، كما أنه تحدث عبر الهاتف مع بوتين ست مرات على الأقل. أما الاتصال الهاتفي السابع بين الزعيمين فتم الإعلان عنه في اليوم الأول من العام الجديد.

يذكر الاتصالات الروسية الإسرائيلية تركز على الوضع في سورية، إذ تسعى تل أبيب إلى منع تنامي النفوذ الإيراني، وتحاول الحصول على تفاهم موسكو بهذا الشأن.