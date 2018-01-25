ترامب يقترح المواطنة للحالمين خلال 12 عاما

اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أن يمنح المواطنة الأميركية في فترة تتراوح بين 10 و12 عاما للمهاجرين المعروفين بـ"الحالمين".

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض "سيتم ذلك في مرحلة ما، في المستقبل، على مدى فترة تتراوح بين 10 و12 عاما".

وكان قد ترأس ترامب في أوائل كانون الثاني/يناير اجتماعا رفيع المستوى في البيت الأبيض ضم نوابا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لمناقشة ملف آلاف المهاجرين المعروفين باسم "دريمرز" (الحالمون) الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنه سيقدّم الإثنين مشروعه المتعلق بالهجرة، قائلا إنّ من المحتمل أن يلقى قبولا لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين.