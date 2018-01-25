ناتو: من حق تركيا الدفاع عن نفسها بشكل مدروس

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، إن "من حث تركيا الدفاع عن نفسها بشكل متكافئ ومدروس"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي تشنها على عفرين السورية.

وقال ستولتنبيرغ في بيان إن "تركيا هي إحدى دول حلف شمال الأطلسي التي عانت من الإرهاب إلى حد كبير. من حق كل الدول أن تدافع عن نفسها ولكن ينبغي أن يحصل ذلك بشكل متكافئ ومدروس".

وأضاف أن تركيا، ثاني قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، "أبلغت هذا الأسبوع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي بعمليتها في شمال سورية".

وأوضح ستولتنبيرغ أنه كان على اتصال بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن الهجوم، وكذلك مع وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، الذي طالب دول الحلف الـ29 بـ"بحث" الهجوم.

ولا يشارك الحلف الأطلسي بشكل مباشر في العمليات في سورية، لكنه عزز دوره في تركيا عبر نشر بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ في جنوب البلاد، إلى جانب طائرات استطلاع من طراز "أواكس" تجوب الأجواء التركية.

وتساهم هذه الطائرات أيضا في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، التي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

إلى ذلك، شددت ألمانيا لهجتها، اليوم الخميس، ضد تركيا عقب تدخلها في سورية، ما من شأنه أن يهدد الجهود الأخيرة لتحسين العلاقة المتوترة نوعا ما بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي. وقال غابرييل إنه طلب من الناتو مناقشة التدخل التركي المثير للجدل في شمال سورية.