السلطات الأميركية ترحل عشرات المهاجرين بشكل سري

رحّلت السلطات الأميركية، عشرات المهاجرين، بطرق سريّة، على متن طائرات تابعة لشركة "وورلد أتلانتيك" للطيران، في مطار "غاري" الذي يبعد 50 كيلومترًا عن مدينة شيكاغو، وسط احتجاج مجموعة من النشطاء.

وتم رصد المهاجرين غير الشرعيين الذين أُلقي القبض عليهم في، شيكاغو وميلووكي وإنديانا، وهم يركبون الطائرات بطريقة مهينة، مكبلي الأيدي والأرجل.

وعمدت السلطات الأميركية إلى تنفيذ عملية ترحيل المهاجرين، بينهم نساء، بطريقة سريّة من خلال القسم الخلفي المخصص للطائرات الخاصة في المطار الذي يعدّ هادئا من حيث الحركة الجوية مقارنة بالمطارات الأخرى.

وخلال عملية الترحيل، تظاهر عدد من الأشخاص قرب المطار احتجاجًا على الاجراءات التي تمارسها السلطات بحق المهاجرين.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا سلام بدون عدالة" و"لولا المهاجرين، لما كانت زوجة ترامب موجودة"، وردّدوا هتافات تطالب بالعدالة والحرية.

وقامت سلطات المطار بوضع آليات أمام المتظاهرين لمنع مشاهدتهم إجراءات الترحيل ونقل المهاجرين إلى الطائرة.