95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

وقع انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وحسب ما أفادت وکالات الأنباء أن حركة طالبان أقرت بمسئوليتها عن هذا الانفجار.

وحسب ما نقلت وكالة "رويترز" فإن الانفجار حدث في منطقة قريبة من الحي الذي يضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.

ووصل عدد ضحايا التفجير إلى 95 قتيلا و163 جريحا، وذلك بحسب مسؤولي الصحة الأفغانية.

وأضاف أن من المرجح ارتفاع العدد مع استمرار نقل الضحايا.

وأفادت قناة "تولو نيوز" الأفغانية بأن التفجير وقع أمام المقر القديم لوزارة الداخلية، ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة نصرت الله رحيمي توضيحه أن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة إسعاف وتم تفجيرها بعد عبورها أول حاجز أمني في المنطقة.

وأعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير، بعد أسبوع من هجومها على فندق "إنترناشينال" في كابول والذي أودى بأرواح أكثر من 20 شخصا.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع واحد من هجوم دام على فندق إنتركونتننتال بالمدينة.

وكانت الداخلية الأفغانية، قد أعلنت الأحد الماضي مقتل 14 أجنبيا بالإضافة إلى 6 أفغان في عملية تفجيرية استهدفت فندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول.