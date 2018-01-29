ترامب ينتقد السياسة التجارية مع الاتحاد الأوروبي: غير منصفة

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السياسة التجارية بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي، ووصفها غير المنصفة، ملوحًا بأن المشاكل الكثيرة بينه وبين الاتحاد الأوروبي "قد تتحول لأمر كبير".

وقال ترامب لقناة "آي تي في" البريطانية "لا يمكننا إدخال بضائعنا (إلى بلدان التكتل). هذا صعب جدا، ومع ذلك هم يرسلون بضائعهم إلينا بدون ضرائب أو يدفعون ضرائب قليلة جدا. هذا أمر غير منصف إلى حد كبير".

وأضاف "لدي الكثير من المشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وقد تتحول إلى أمر كبير جدا من هذه الناحية التجارية". وأطلق ترامب تحذيراته خلال مقابلة تلفزيونية شاملة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وانتقد ترامب في مقتطفات أذيعت قبل عرض المقابلة كاملة، طريقة تفاوض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حول بريكست، وأعلن أنه كان "ليناقشها بشكل مختلف".

كما اعتذر الرئيس الاميركي لأول مرة عن إعادة تغريد فيديو لجماعة بريطانية يمينية متطرفة تظهر أعمالا عنيفة لإسلاميين.

وقال لمحاوره المذيع والصحافي البريطاني، بيرس مورغان، إنه "إذا كنت تقول لي أنهم أشخاص عنصريون فظيعون، فأنا بالتأكيد سأعتذر إذا كنت تود ذلك".

وأكد ترامب أنه سيزور بريطانيا في وقت لاحق هذا العام، حيث يعتقد أنه يحظى بشعبية كبيرة"، وفق المذيع مورغان الذي كتب الأحد مقالا عن انطباعاته حول المقابلة في صحيفة "ذا مايل".

وقال ترامب إنه لا يكترث لهؤلاء الذين يعارضون زيارته، وبينهم رئيس بلدية لندن صديق خان وزعيم المعارضة جيريمي كوربين، وسط تكهنات بحدوث احتجاجات. وقال لمورغان "أعتقد أن الكثيرين في بلدك يحبون ما أمثله، ويحترمون ذلك".

وعندما سئل ما إذا كان قد تلقى دعوة لحضور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في وقت لاحق هذا العام، أجاب ترامب "ليس على حد علمي".

وأضاف "أنا حقا أريد لهما أن يكونا سعيدين. وهما يبدوان لطيفين كزوجين"، وذلك عندما ألح عليه محاوره بالسؤال إن كان يود الحضور.