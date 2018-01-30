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بروكسل: تونسي يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة ويضع حدا لحياته

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 11:04

بروكسل: تونسي يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة ويضع حدا لحياته
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أقدم مواطن تونسي على الانتحار في منطقة مولنبيك في بروكسل بعد أن قتل زوجته السابقة وأولادهما الثلاثة الذين كانوا في السادسة والثامنة والعاشرة من العمر.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الإثنين، إنه عثر على جثة الوالد (39 عاما)، صباح اليوم، عند أسفل مبنى حيث تم استدعاء عناصر الإسعاف قرابة الساعة 05:30 صباحا بسبب حريق اندلع في سيارة مركونة تحت العمارة.

ومن المرج أن يكون التونيسي قد ألقى بنفسه من الطابق العشرين.

وقصدت الشرطة منزل زوجته التي طلقها منذ فترة قصيرة لإبلاغها بالحادثة، فعثرت عليها جثة هامدة إلى جانب جثث الأطفال .

ويرجح المحققون فرضية أن يكون الرجل قد انتحر بعد أن قتل طليقته وأولادهما.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بروكسل

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