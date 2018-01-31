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إريتريا: خطة إسرائيل لترحيل اللاجئين "غير عادلة"

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 23:27

إريتريا: خطة إسرائيل لترحيل اللاجئين "غير عادلة"
عرب ٤٨/ أ ب
تحرير : محمود مجادلة

عبّر رئيس إريتريا، في مقابلة نادرة، اليوم الأربعاء، عن استيائه من خطة إسرائيل لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، قائلا إن المهاجرين من بلاده والسودان دفعوا "ثمنا باهظا" للمتاجرين بالبشر للوصول إلى إسرائيل ويستحقون "تعويضًا عادلًا".

وقال الرئيس أسياس أفورقي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن من يرغبون في العودة إلى ديارهم "لديهم كل الحق في القيام بذلك"، وأن إريتريا عرضت تسجيل جميع مهاجريها البالغ عددهم حوالي 20 ألف مهاجر، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت ذلك.

رواندا ترفض استقبال طالبي لجوء طردوا بالقوة
من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس رواندا، بول كاغامي، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وذلك على خلفية مطامع إسرائيل بالتوقيع على اتفاق معها لاستيعاب طالبي اللجوء الأفارقة
 

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، بدء طرد المهاجرين الأفارقة الذين دخل بعضهم البلاد منذ سنوات في الأول من نيسان/ أبريل. وعبر ما يقرب من 60 ألف مهاجر الحدود الصحراوية مع مصر قبل أن يتم الانتهاء من تشييد حاجز عام 2012 على طول الحدود يبلغ طوله 220 كيلومترا.

ومنذ ذلك الحين غادر نحو 20 ألف مهاجر إما طوعا، عن طريق برنامج الأمم المتحدة، أو بقبول تعويض إسرائيلي بقيمة 3500 دولار، وتذكرة طائرة لمغادرة البلاد. بينما احتجز آخرون في مركز اعتقال ضخم في صحراء الجنوب النائية.

تعكف الحكومة الإسرائيلية على رصد ميزانيات من أجل طرد عشرات آلاف اللاجئين الأفارقة، وتم رصد ميزانية أولية بقيمة 200 مليون شيكل، حتى ضد إرادتهم، إلى بلد أفريقي ثالث لم يذكر اسمه توصلت معه لاتفاق سري.

وأضاف فورقي، "أبلغونا (إسرائيل) أنه سيتم ترحيلهم إلى أي دولة يمكن أن تقبلهم. هؤلاء بشر وليسوا ماشية. ولا يمكن لأي بلد أن يطالب بالمسؤولية القانونية عن استقبال مواطنينا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إريتريا
#المهاجرون الأفارقة
#طالبي اللجوء

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