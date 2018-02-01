مبعوث أميركي: الخيار العسكري مع كوريا الشمالية ليس قريبا

قال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية جوزيف يون، إن الولايات المتحدة ليست قريبة من القيام بعمل عسكري ضد الشمال.

وأضاف يون، اليوم الخميس، أن السياسة الأميركية ترتكز على ممارسة الضغوط وترك الباب مفتوحا للحوار مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة.

وأشار يون إلى أن الخيار العسكري لا يزال موجودا لكن "لا أعتقد أننا قريبون منه."

جاءت تصريحات يون في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو بعد حضور اجتماع حول كوريا الشمالية عقد في مركز أبحاث خاص.

وكانت الكوريتان استأنفتا محادثاتهما حول مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر الحالي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الى تأجيل المناورات العسكرية المشتركة.

ورفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، التخلي عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة رغم عقوبات تزداد صرامة فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج ، مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية. وأجرى الشمال تجارب على إطلاق صواريخ فوق اليابان.

وكان يون يتحدث بعد يوم من وصف الرئيس الأميركي لزعيم كوريا الشمالية بأنه ”لئيم“. وقال إن سعي بيونجيانج للحصول على صواريخ قد ”يهدد قريبا جدا“ الأراضي الأمريكية وتوعد بمنع حدوث ذلك.

ولم يعرض ترامب تفاصيل جديدة عن كيف يعتزم كبح كوريا الشمالية. وتقول إدارته إنها تفضل الحل الدبلوماسي لكنها كررت مرارا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة.