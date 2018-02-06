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تيلرسون: بنس قد يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 08:49

تيلرسون: بنس قد يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أو مسؤولين اميركيين غيره قد يلتقون بمسؤولين كوريين شماليين خلال الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ الأسبوع المقبل.

وكانت واشنطن ذكرت سابقا أنها لن تسعى إلى إجراء اتصالات مع مسؤولين كوريين شماليين يحضرون الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، لكنها تريد محادثات مع كيم جونغ-اون في جهد لإقناعه بالتخلي عن مشروعه النووي.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في البيرو، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان بنس سيقبل دعوة للقاء وفد كوريا الشمالية، إنه لا يستبعد هذه الفرضية.

وأضاف الوزير الأميركي الذي يدفع باتجاه حل دبلوماسي للأزمة مع بيونغ يانغ أنه "بالنسبة إلى زيارة نائب الرئيس إلى الأولمبياد، وحول ما إذا كان ستكون هناك فرصة أم لا لأي نوع من اللقاءات مع كوريا الشمالية، اعتقد إننا فقط سننتظر ونرى".

وفي طريقه إلى سيول يتوقف بنس في آلاسكا، قبل أن يزور طوكيو، ثم ينتقل إلى سيول قبل حضور افتتاح الحفل الافتتاحي في بيونغ تشانغ الجمعة.

وهذه هي الزيارة الثانية لبنس إلى كوريا الجنوبية كنائب للرئيس، وهي تأتي بينما تمارس إدارة الرئيس دونالد ترامب "أقصى الضغوط" على نظام كوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية والعقوبات.

وتريد واشنطن منع مهندسي الزعيم الكوري الشمالي من مزاوجة برنامج الصواريخ البالستية الذي اثبت نجاحه مع القدرات النووية، وهو ما يجعل الأراضي الأميركية في مرمى أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية.

وأكد ترامب تكرارا أنه لن يسمح لهذا بأن يحدث، وأدى تبادل الخطابات نارية بين الجانبين إلى الخشية من أن تؤدي أي شرارة لإشعال أزمة كارثية.

لكن الكوريتين وضعتا بالمقابل، وإن بشكل مؤقت، عداوتهما جانبا، مما سمح لبيونغ يانغ بالموافقة على إرسال وفد رياضي إلى الألعاب التي يرى البعض فيها فرصة للدفع نحو التفاوض على تسوية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تيلرسون
#بنس
#كوريا الشمالية
#الأولمبياد
#المشروع النووي
#تصعيد

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