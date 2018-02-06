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محامو ترامب ينصحونه برفض مقابلة مولر

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 10:24

محامو ترامب ينصحونه برفض مقابلة مولر
دونالد ترامب (أ.ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الإثنين، إن عددا من المحامين نصحوا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدم الموافقة على مقابلة مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية للتأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016، فيما عرف بـ"روسيا غيت".

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن المحامين يشعرون بالقلق من أن ميل ترامب للإدلاء بتصريحات زائفة ولأنه يناقض نفسه قد يؤدي إلى اتهامه بالكذب على المحققين.

وقال ترامب إنه مستعد للإدلاء بأقواله تحت القسم أمام مولر. وقال للصحفيين الشهر الماضي "أتطلع لذلك بحق".

ونقلت "رويترز" عن شخص مطلع قوله إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن موافقة ترامب على هذه المقابلة.

وإذا رفض ترامب إجراء هذه المقابلة يمكن أن يستدعيه مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى. وقد يثير الاستدعاء معركة قانونية تبت فيها في نهاية الأمر المحكمة العليا.

وقالت الصحيفة إن جون داود وجاي سيكولو اللذين يقودان فريق المحامين الذي يقدم المشورة لترامب يريدان منه رفض طلب المقابلة.

وأضافت أن المحامين ومستشارين لترامب يعتقدون أن مولر قد لا يرغب في استدعاء الرئيس والدخول في مواجهة مع البيت الأبيض قد يخسرها في المحكمة.

وقالت "نيويورك تايمز" أيضا إن مارك كاسويتز، محامي ترامب الشخصي منذ فترة طويلة، حذر أيضا من المقابلة مع مولر.

وتابعت أن تي كوب، المحامي الذي تم التعاقد معه في تموز/يوليو لتولي رد البيت الأبيض على التحقيق بشأن روسيا، حث على التعاون مع مولر.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#روبرت مولر
#روسيا غيت

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