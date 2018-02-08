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بيونغ يانغ لا تنوي لقاء أميركيين في أولمبياد كوريا الجنوبية

تاريخ النشر: 08/02/2018 - 05:47

بيونغ يانغ لا تنوي لقاء أميركيين في أولمبياد كوريا الجنوبية
الوفد الرياضي لكوريا الشمالية - من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن بيونغ يانغ لا تنوي لقاء مسؤولين أميركيين على هامش الألعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن شو يونغ-سام قوله "ها نحن نقولها بكل صراحة، ليست لدينا أي نية للقاء مسؤولين أميركيين خلال زيارتنا إلى الجنوب".

وأضاف "نحن لم نستعط يوما حوارا مع الولايات المتحدة، ولن نفعل ذلك أبدا".

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد رفض، الثلاثاء، استبعاد فرضية الاجتماع بمسؤولين كوريين شماليين خلال حضوره الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ الذي ينطلق الجمعة.

وإذ أكد بنس عدم وجود أي لقاءات مدرجة على جدول أعمال الزيارة، لفت إلى أنه ليس من المتوقع رفض عقد اجتماع مع مسؤولين من كوريا الشمالية التي تستمر الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة بسبب برنامج التسلح النووي لبيونغ يانغ.

وقال بنس خلال توقف سريع في آلاسكا في طريقه إلى آسيا "في ما يخص التواصل مع الوفد الكوري الشمالي، لم أطلب عقد اجتماع، لكننا سنرى ما الذي سيحدث".

وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب قال إنه يؤمن دائما بالحوار"، قبل أن يؤكد مجددا "لم أطلب عقد اجتماع، لكننا سنرى ما الذي سيحدث".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيونغ يانغ
#كوريا الجنوبية
#مايك بنس
#الألعاب الأولمبية

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