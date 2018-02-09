  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إقرار الميزانية ينهي شلل الحكومة الفيدرالية الأميركية

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 17:36

إقرار الميزانية ينهي شلل الحكومة الفيدرالية الأميركية
أ.ب
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

صادق مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، على خطة الميزانية المقدمة للسنتين القادمتين، لينتهي بذلك إغلاق الحكومة الأميركية ومؤسساتها الذي استمر لعدة ساعات فقط، وكان الإغلاق القاني خلال شهر.

وصوت المجلس بغالبية 240 صوتا ومعارضة 186 نائبا لصالح القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وينص على تمديد الميزانية حتى 23 آذار/ مارس.

وبذلك، سيعاد فتح الإدارات الفدرالية التي أغلقت إثر عرقلة سناتور محافظ التصويت ومرور مهلة منتصف الليل دون إقرار مشروع القانون.

ويدعم ترامب الإجراء ويرجح أن يوقع عليه الجمعة ليتحول إلى قانون، ما ينهي الخلاف الخطير بشأن الميزانية الذي عصف بالكونغرس.

وأقر رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، بعدم وجود "داع" للشلل الحكومي الذي يعكس حالة الانقسام السياسي التي تعيشها واشنطن.

وأكدت النائبة الديمقراطية، نيتا لوي، إن إقرار نفس تمويل العام السابق "للمرة الخامسة في وقت يسيطر حزب واحد على جميع إدارات الحكومة، يظهر عدم قدرة الجمهوريين على الحكم".

ومرر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر بعد منتصف الليل بعدما عرقل السناتور المحافظ راند بول لساعات التصويت على الإنفاق الذي اعتبره مكلفا للغاية.

وسيضع مشروع القانون الذي يشمل اتفاقا واسعا يزيد النفقات على مدى عامين ويرفع سقف الدين الفدرالي حتى آذار/ مارس 2019، حدا لدورة أزمات تمويل الحكومة تمهيدا لحملة صعبة ستسبق انتخابات منتصف المدة التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبلغ الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن اتفاق الميزانية ذروته عندما علق بول جلسة التصويت في مجلس الشيوخ.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الولايات المتحدة
#ميزانية
#شلل الحكومة
#ترامب
#كونغرس

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليبيا: قتيل وعشرات الجرحة بتفجير مسجد ببنغازي
ليبيا: قتيل وعشرات الجرحة بتفجير مسجد ببنغازي

2018-02-09

سورية: تحذير من "كارثة" إنسانية في الغوطة الشرقية
سورية: تحذير من "كارثة" إنسانية في الغوطة الشرقية

2018-02-09

الجيش المصري يعلن بدء "عملية عسكرية شاملة" في سيناء
الجيش المصري يعلن بدء "عملية عسكرية شاملة" في سيناء

2018-02-09

الأكثر قراءة

العليا تثبت أحكام المؤبد بحق قتلة الشهيد أبو خضير

العليا تثبت أحكام المؤبد بحق قتلة الشهيد أبو خضير

2018-02-08
حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

2018-02-08
شرطة الاحتلال والشاباك شجعوا المستوطنين على اقتحام الأقصى

شرطة الاحتلال والشاباك شجعوا المستوطنين على اقتحام الأقصى

2018-02-08
حصار غزة: أزمة الوقود تُجهز على المرافق الصحية

حصار غزة: أزمة الوقود تُجهز على المرافق الصحية

2018-02-08
تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

2018-02-08