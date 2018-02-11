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مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو الأميركية

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 06:37

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو الأميركية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الأميركية، في وقت متأخر من مساء أمس، السبت، مقتل ضابطين بإطلاق نار في ولاية أوهايو.

ونقلت قناة "ABC" الأميركية عن الشرطة قولها إن الضابطين قتلا إثر استجابتهما لاتصال هاتفي وصل على خط الطوارئ "911".

وأضافت الشرطة أن أحد الضابطين لقي حتفه في موقع الحادث، بينما توفى الثاني في مركز "Wexner" الطبي بجامعة ولاية أوهايو متأثرا بإصابته.

ولفتت إلى أنها تمكنت من احتجاز المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار (لم تعلن هويته)، وتم نقله إلى مستشفى محلي، في إشارة على ما يبدو إلى إصابته في تبادل لإطلاق النار مع ضابطي الشرطة القتيلين. 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أوهايو
#الولايات المتحدة
#تبادل لإطلاق النار

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