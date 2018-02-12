وزير الخارجية البريطاني يبدي قلقه بسبب التواجد الإيراني بسوريا

أوضح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده "قلقة بشأن دور إيران في سورية، بعد إسقاط النظام السوري، يوم السبت الماضي، مقاتلة إف 16 إسرائيلية، أثناء عودتها من غارة على مواقع قوات تدعمها إيران في سورية".



وقال جونسون، في بيان: "نحن قلقون من التصرفات الإيرانية التي تصرف الانتباه عن الجهود الرامية لبدء عملية سلام حقيقية في سورية".

وطالب موسكو بـ"استخدام نفوذها للضغط على النظام السوري وداعميه، من أجل تجنب الأفعال الاستفزازية ولتفادي التصعيد، سعيا وراء تسوية سياسية أوسع".