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"فرنسا ستوجه ضربات إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية"

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 22:45

"فرنسا ستوجه ضربات إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن "فرنسا ستوجه ضربات" إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الصراع السوري لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك.

وقال ماكرون للصحفيين " "إذا حصلنا على أدلة تثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية سننفذ ضربات على المواقع التي تنطلق منها الهجمات الكيماوية، فهذا خط أحمر وسنحترمه، لكن حتى الآن لا أدلة قاطعة".

وأشار ماكرون إلى أن "إستراتيجيتنا هي عزل لبنان عن أزمات المنطقة، واتفاق عون الحريري بعد عودة الأخير جيد في هذا الصدد".

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي عبر ماكرون عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في الآونة الأخيرة.

تفاصيل أوفى لاحقًا...

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ماكرون
#روسيا
#سورية
#أسلحة نووية
#لبنان

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