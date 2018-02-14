"أكثر الرحلات رعبا": محرّك يتفكك بالجو أمام أعين المسافرين!

هبطت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، بشكل اضطراري أثناء رحلتها إلى هاواي، بعد أن بدأ محركها في التفكّك أثناء تحليقها في الجو.

وسمع الركاب صوتا صاخبا قبل حوالي 35 دقيقة من الموعد المقرر للهبوط في مدينة هونولولو في هاواي، حيث أرسل الطيارون على الفور نداء استغاثة وأجبروا على الهبوط اضطراريا.

وبقي المهندس إريك حداد، الذي يعمل في شركة جوجل، والذي كان على متن الطائرة، ولديه رؤية واضحة للمحرك المكشوف، هادئا طوال الحادث، والتقط سلسلة من الصور وعرضها على حسابه في تويتر، وقال ملاحظة حذقة "لم أر أيَّ شيء من هذا القبيل في دليل الهبوط بالحالات الطارئة".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت من خلال النوافذ، محركا مكشوفا يهتز في الهواء الطلق، بعد أن انفجر غطاء المحرك، ووُصفت الرحلة من أحد الركاب بأنها "الرحلة الأكثر رعبا في حياتهم".

وأوضحت راكبة أُخرى تُدعى ماريا فالتشي، لـ "صحيفة الغارديان البريطانية"، أن الرحلة تُعتبرُ"أكثر رحلة مرعبة في حياتها"، ولكنها قالت إن الطيارين قاموا "بعمل عظيم وكذلك طاقم الطائرة"، وأضافت أن طاقم الطائرة الذي "تعامل مع الأمر بشكلٍ جيدٍ"، قد أعدَّ الركاب للقيام بهبوط اضطراري.

وقال المتحدث باسم الشركة، إن فريق الإنقاذ الجوي ورجال الإطفاء استقبلوا الطائرة على المدرج، وأضاف أن "الطائرة تدرجت نحو بوابة الخروج وهبط الركاب منها بشكلٍ طبيعي. كما أكد أن شركة يونايتد إيرلاينز تتعاون بشكلٍ كاملٍ مع تحقيقات المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية بشأن الحادث".

وأوضحت شركة يونايتد إيرلاينز، أنها "تتعاون بشكلٍ كاملٍ" مع تحقيقات إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.

يشار إلى أن الشركة اشترت الطائرة في عام 1994، مما يجعلها واحدةً من الطائرات الأولى من طراز بوينغ 777s التي بيعت على الإطلاق. ومن الجدير بالذكر أن الطائرة بوينغ 777، هي أكبر طائرة ثنائية المحرك في العالم.